سعيد بن صقر القاسمي يتوج الفائزين في منافسات دورة كلباء للألعاب الشاطئية

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان الفائزين في منافسات الثلاثي الحديث وكرة السلة للكراسي المتحركة في دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة التي تتواصل يومياً بعد إنطلاقتها في الثامن من شهرنوفمبر .

كما تم تتويج الفائزين في كرة الطائرة للشباب وجرت أيضا منافسات تمهيدي مسابقة شد الحبل.

حضر التتويج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس إتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة للدورة و سعيد العاجل نائب رئيس إتحاد الإمارات للرياضة للجميع وباسم حسن النقبي عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات لكرة الطائرة ، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي عبدالله سلطان الحمادي و المهندس عادل صالح الحمادي و راشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي وسعادة لؤي علاي النقبي نائب مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي والدكتور خليل المطروشي مدير مستشفى كلباء والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة .

وجاءت نتائج منافسات الثلاثي الحديث بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة و تضمنت السباحة والرماية والجري و حصل حمد الدوسري على المركز الأول وتلاه أحمد راشد ثانيا وعمر أبو شباب ثالثا، ولفئة البنات حصلت سارة الأجنف على المركز الأول وتلتها ثريا الشحي في المركز الثاني وخديجة الياسي في المركز الثالث .

أما في كرة السلة للكراسي المتحركة فقد توج فريق برج الشيخ بالمركز الأول بعد فوزه على قلعة كلباء الوصيف بنتيجة "5/9" وحصل جزيرة الريم على المركز الثالث بالفوز على برج العدواني "6/8"

وفي كرة الطائرة للشباب"ثلاثيات" : إستطاع فريق كلباء التتويج بالمركز الأول والميداليات الذهبية وضم سالم بن خميس وتميم بن خليفة ومحمد سعيد وحل فريق خورفكان ِA ثانيا وضم مايد جاسم وحمدان هاشم وحسين محمد وحصل فريق خورفكان D على المركز الثالث وضم اللاعبين عمار أحمد ويوسف صالح ونواف شخبوط ، و يتم تتويج الفائزين في منافسة شد الحبل ومصارعة الذراعين في فعاليات يوم غد الخميس.