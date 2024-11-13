كأس طيران الإمارات NBA تصل إلى نيويورك على متن رحلة طيران الإمارات

وصلت كأس طيران الإمارات NBA في نيويورك أمس، بعد نقلها على متن رحلة طيران الإمارات من مقرها في دبي، بالتزامن مع انطلاق بطولة "كأس طيران الإماراتNBA 2024".

وباعتبارها الشريك العالمي الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، وشريك الاسم لبطولة كأس طيران الإمارات NBA، نقلت طيران الإمارات الكأس على متن طائرتها الإيرباص A380 بكسوتها الخاصة المزينة بشعار الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA).

وكانت الناقلة قد كشفت، الشهر الماضي، عن الكسوة الجديدة لطائرة A380 المزينة بشعار NBA، والتي تتألق بلون أزرق نابض بالحياة وتزدان محركاتها بلون أحمر لامع، وذلك في إطار الاحتفال بالشراكة بين الناقلة والرابطة.

وكان أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين جيمس وورثي ضمن وفد الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، الذي رافق الكأس أثناء توجهها من دبي، حيث تم تسليم الكأس بعد هبوط الطائرة في نيويورك إلى آدم سيلفر، مفوض الرابطة، وتييري أوكوك نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في الغرب في إطار الإعلان عن انطلاق البطولة.

تألقت الرحلة التي نقلت "كأس طيران الإمارات NBA" بأجواء هذه البطولة الشهيرة، مع تميز ديكورات مقصورات المسافرين على مختلف الدرجات بلمسات تجسد روح لعبة كرة السلة.

كما تمتع المسافرون على جميع الدرجات بالبيتزا اللذيذة والوجبات الخفيفة الساخنة المقدمة في عبوات تحمل علامة الدوري الأمريكي للمحترفين في إطار قائمة الطعام المصممة خصيصاً للاحتفاء ببطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA.

وإلى جانب ذلك حظي المسافرون بمشاهدة مباريات البطولة على نظام الترفيه في الأجواء ice، علماً بأنه يمكن لمسافري الناقلة على كافة الوجهات التمتع بمتابعة بث حي لمباريات مختارة من بطولة "كأس طيران الإمارات NBA 2024" طوال فترة البطولة.

وقد أتيحت الفرصة لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال فرصة التعرف عن قرب إلى أجواء الدوري الأمريكي للمحترفين من خلال التواصل مع أسطورة NBA جيمس وورثي في الصالون الجوي المميز على متن طائرة A380، حيث تمتعوا أيضاً بالأطعمة التقليدية مثل السندويشات والبيتزا والمقرمشات مع صلصة الجبن والفشار، إضافة إلى مجموعة شهية من الوجبات الخفيفة والمعجنات والكعك المزين بأقراص شوكولاتة تحمل شعارNBA.

وقد حظي المسافرون على رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 201" إلى نيويورك بذكريات لا تنسى، فبالإضافة إلى تمتعهم بترحيب خاص من قبل اللاعب الأسطوري جيمس وورثي، تلقوا مجموعة منتجات تذكارية احتفاء بهذه المناسبة، بما في ذلك نماذج طائرات محدودة الإصدار تحمل شعار NBA الجديد بالإضافة إلى بطاقات أمتعة وإطارات صور تحمل شعار NBA وغيرها.

الاحتفال بكأس طيران الإمارات NBA

تزامناً مع بطولة كأس طيران الإمارات NBA، سيحظى المسافرون على متن الرحلات من وإلى 13 وجهة في الولايات المتحدة وكندا حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) بمنتجات وخدمات مستوحاة من أجواء NBA، حيث ستزدان المقاعد في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية بمساند رأس تحمل شعار NBA إلى جانب التمتع بمشروبات مقدمة على قواعد أكواب مصممة خصيصاً في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة.

كما ستقدم الناقلة أطباقاً ووجبات خفيفة مستوحاة من أجواء NBA على جميع الدرجات وكذلك في الصالون الجوي على متن طائرة الإيرباص A380، وبالإضافة إلى التمتع بمشاهدة مباريات بطولة كأس طيران الإمارات NBA المختارة مباشرة على Sport24 في نظام الترفيه في الأجواء ice، سيتمكن المسافرون أيضاً من استكشاف قائمة تشغيل قوائم أغاني تضم أساطير NBA بالإضافة إلى بودكاست Mark Tatum.

وستقدم الناقلة من الآن وحتى 22 نوفمبر الجاري قائمة طعام ومشروبات تحمل طابع بطولة NBA في صالات المسافرين الخاصة بها في دبي ونيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وبوسطن، إذ يمكن للمسافرين في صالة الدرجة الأولى في دبي التمتع بتناول برجر لحم الواغيو المميز الذي يحمل طابع NBA وإكلير الفستق، بينما يمكن للمسافرين في صالات درجة الأعمال في مطار دبي الدولي تناول الهوت دوج، وإعداد الناتشوز الخاصة بهم والحلويات مثل كعكة الجبن على طريقة نيويورك وفطيرة البقان الكلاسيكية.

ويمكن لعشاق كرة السلة اقتناء منتجات متميزة مرتبطة ببطولة NBA بما في ذلك نماذج طائرات طبق الأصل محدودة الإصدار تحمل الشعار الجديد للبطولة، إضافة إلى سلع أخرى متوفرة في متجر طيران الإمارات الرسمي.