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كرة السلة

للمرة الثامنة.. شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للسلة

احتفال شباب الأهلي باللقب | تصوير: زافير ويلسون
احتفال شباب الأهلي باللقب | تصوير: زافير ويلسون

ياسر قاسم

حقق شباب الأهلي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة في نسخته الـ 18، مضيفاً لقبه الثامن في البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على مستضيفه الشارقة بنتيجة 104 - 99، في نهائي مثير ظلت فيه النتيجة متأرجحة حتى الثواني الأخيرة.

تقدم

انتهى الربع الأول بتقدم شباب الأهلي بفارق 7 نقاط ونتيجة 29 - 22، ونجح الشارقة في تقليص الفارق إلى 4 نقاط بفضل تقدمه في الربع الثاني 20 - 17، وبلغ التنافس والإثارة ذروتهما بعد العودة من الاستراحة، وفي منتصف الربع الثالث تعادل لشباب الأهلي 52 - 52، ثم تقدم الشارقة للمرة الأولى 55 - 52 بفضل ثلاثية سعيد عبدالله، واستمرت الندية حتى عاد التعادل من جديد 65 - 65، ولكن الشارقة نجح في العودة للتقدم مرة أخرى منهياً الربع الثالث لمصلحته 31 - 21 لتصبح النتيجة 73 - 67 لمصلحته قبل انطلاقة الربع الأخير الذي استمر فيه التنافس القوي وتبادل تسجيل النقاط، ووصل الفارق لمصلحة الشارقة 8 نقاط، ولكن شباب الأهلي نجح في تعديل النتيجة 94 - 94 ثم تقدم في النتيجة بفضل ثلاثية حامد عبداللطيف 97 - 94، ووصل الفارق 5 نقاط في نهاية المباراة «104 - 99» لمصلحة شباب الأهلي.

المركز الثالث

وأحرز البطائح المركز الثالث بعد فوزه على مستضيفه النصر بنتيجة 81 - 64.

وجرت مراسم التتويج بعد نهاية المباراة الختامية بحضور عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، وعدد من أعضاء الاتحاد ومسؤولي ناديي شباب الأهلي والشارقة.