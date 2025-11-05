فوز شباب الأهلي والشارقة في سوبر غرب آسيا لكرة السلة



فاز فريق الشارقة لكرة السلة على العربي القطري بنتيجة 91-89، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة سوبر غرب آسيا لمنطقة الخليج لكرة السلة «وصل».



وحصد الشارقة أول ثلاث نقاط له في البطولة، لتتساوى جميع فرق المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً العلا السعودي والكويت الكويتي، برصيد ثلاث نقاط لكل منها.



وكان شباب الأهلي، ممثل كرة السلة الإماراتية الثاني في البطولة، قد حقق فوزه الأول، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بتغلبه على ضيفه المحرق البحريني يوم الاثنين بنتيجة 89-87، ضمن منافسات الجولة الثانية.



ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، متساوياً مع كاظمة الكويتي في المركز الثاني، خلف الاتحاد السعودي المتصدر بـ4 نقاط، فيما يحتل المحرق المركز الرابع بنقطتين.