أحمد بن سعيد يستقبل وفداً من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم وفداً من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، يتقدمهم أسطورة فريق لوس أنجلوس ليكرز ونجم مباريات "كل النجوم" جيمس ورثي، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.

وقدّم أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين جيمس وورثي، كأس طيران الإمارات NBA 2024 وذلك عشية انطلاق البطولة والمقررة في 12 نوفمبر الجاري في الولايات المتحدة. وذلك في إطار احتفال طيران الإمارات بانطلاق موسم الدوري الأميركي للمحترفين 2024/2025، باعتبارها شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة، وشريك الاسم لبطولة كأس طيران الإمارات NBA،

وخلال زيارة جيمس وورثي، تمكّن موظفو مجموعة الإمارات من مقابلة أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وبطل مباراة "كل النجوم" سبع مرات والحصول على توقيعاته على منتجات الدوري الأمريكي للمحترفين الرسمية.

وبعد ذلك، قدم جيمس وورثي حصصاً تدريبية مصغّرة لعدد من لاعبي كرة السلة الصغار في حديقة زعبيل وذلك في إطار تحدي دبي للياقة، وشارك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماً من نادي النصر في حصص تدريبية لكرة السلة لتحسين مهاراتهم، وتعلم النصائح والمهارات من أسطورة كرة السلة.

وتشهد رابطة كرة السلة الأمريكية NBA توسعاً سريعاً في حضورها في المنطقة، وكانت طيران الإمارات داعماً راسخاً لهذه الرياضة لأكثر من 30 عاماً، حيث ساعدت في التواصل مع عشاق هذه الرياضة الشعبية الشعبية في مركزها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في لبنان، وتوفير منصة لرعاية الأنشطة الشعبية لتنمية آفاق الرياضيين الشباب الموهوبين.

وفي عام 1991، أبرمت طيران الإمارات شراكة مع اتحاد كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت بموجبها راعياً وناقلاً جوياً رسمياً، كما رعت بطولة دبي الدولية لكرة السلة لعدة سنوات. وعلى المستوى الإقليمي، رعت طيران الإمارات الدوري اللبناني لكرة السلة وفرق الدرجة الأولى من خلال دعمها لنادي بيروت لكرة السلة.