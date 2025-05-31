«دبي للسلة» وبارتيزان يحتكمان لمباراة فاصلة

نجح فريق دبي لكرة السلة، في تحقيق فوز غالٍ على فريق بارتيزان موزارت بيت، بطل الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة (ABA League) سبع مرات، بنتيجة 100 ـ 95 في مباراة امتدت إلى شوط إضافي، في إياب نصف نهائي البطولة، والتي جمعتهما مساء أمس، في صالة كوكاكولا أرينا بدبي.

وجاء هذا الفوز بعد خسارة فريق دبي لمباراة الذهاب بنتيجة 72 - 102، في العاصمة الصربية بلغراد، ليحتكم الفريقان إلى مباراة ثالثة فاصلة تجمع بينهما في الأول من يونيو ببلغراد.

وحافظ فريق دبي بهذا الفوز على آماله في التأهل إلى نهائي البطولة في موسمه الأول، بعدما قدم أداءً قوياً ونجح في فرض إيقاعه وأظهر تماسكاً دفاعياً صلباً. وأشاد زيلكو أوبرافوفيتش، المدير الفني لفريق بارتيزان، بعد اللقاء، بأداء منافسه فريق دبي، وقال:

«كنا نعلم أنهم سيكونون أكثر شراسة هنا في دبي، وقد كانوا كذلك بالفعل». وتألق في هذه المباراة السلوفيني كليمن بريبيليتش، قائد فريق دبي الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل 30 نقطة، و3 متابعات، وتمريرتين حاسمتين، ليقود فريقه نحو الفوز، في أفضل أداء له هذا الموسم.