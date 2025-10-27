سكايلاينرز الألماني بطل الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي

أبوظبي – محمد صادق

توج فريق سكايلاينرز الألماني بلقب الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية «أبوظبي 2025»، بعد فوزه على فريق ميامي الأمريكي بنتيجة 19 – 17. واختتمت البطولة التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، بمشاركة 14 فريقاً، وذلك في الملعب الذي صمم خصيصاً لاستضافة المنافسات بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول.



وجاء الفريق الألماني من مرحلة التصفيات المؤهلة وصولاً إلى النهائي بسلسلة انتصارات مثالية. وبقيادة ستيفان كوييتش وليون فيرتيغ، قدم الفريق أداءً هجومياً قوياً طوال البطولة، وتمكن من الإطاحة بفريق يو بي الصربي في مباراة نصف النهائي الحاسمة. أما فريق ميامي، فدخل البطولة بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج المميزة خلال الأشهر الماضية، حيث وصل إلى النهائي مجدداً دون أي هزيمة منذ مرحلة المجموعات، وكان قد تغلب على أمستردام في نصف النهائي ليحجز مقعده في المباراة النهائية.



وعادت البطولة العالمية إلى أبوظبي، لتؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها العاصمة، وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، وفق أعلى معايير السلامة وفي بيئة آمنة وصحية، تأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة في الإمكانيات والبنية التحتية الكبيرة المتوفرة في أبوظبي كوجهة رياضية عالمية. وقدمت الجولة العالمية إجمالي جوائز مالية بقيمة 200 ألف دولار، حيث حصد الفريق الألماني الفائز باللقب على 40 ألف دولار، و30 ألف دولار للوصيف، و22 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.



وفي المسابقات الفردية، فاز هسين-وي وانغ من فريق «تايبيه وانباو» بلقب مسابقة التصويب من خارج المنطقة التي أقيمت برعاية مياه العين، بينما فاز بيوتر «غريبو» غرابوفسكي بلقب مسابقة السلام دنك التي أقيمت برعاية المسعود للسيارات. ونال ليون فيرتيغ نجم فريق سكايلاينرز جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أن قدم أداءً حاسماً قاد فريقه للفوز بالبطولة. وتقام البطولة قبل الأخيرة من الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية يومي 8 و9 نوفمبر في بو خارست، ثم يختتم الموسم بالنهائي المرتقب في العاصمة البحرينية المنامة 21 و22 نوفمبر 2025.