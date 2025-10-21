الإمارات تستضيف نهائيات بطولة «ريد بُل هاف كورت» العالمية في كرة السلة 29 نوفمبر



تستضيف دولة الإمارات، للمرة الأولى، نهائيات بطولة «ريد بُل هاف كورت 2025» العالمية، الحدث الأبرز في عالم كرة السلة بنظام 3 ضد 3، والذي يقام في دبي يوم 29 نوفمبر المقبل، في تجربة رياضية فريدة تمزج بين تقنيات الملاعب المتطورة، والتصميم الحضري الجريء والمعاصر، والأجواء الحماسية النابضة بالطاقة والحياة.

وتنظم البطولة العالمية «ريد بل» بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي ومقر المؤثرين وفندق جميرا أبراج الإمارات، حيث ستقام المباريات في موقعين مميزين يعكسان روح دبي المتفردة، وتقام فعاليات اليوم الأول للبطولة، في الساحة بالقرب من متحف المستقبل، بينما ينتقل الحدث في اليوم الثاني إلى ساحة أبراج الإمارات في دبي، في مشهد يجمع بين الأصالة والطابع الحضري العصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته «ريد بل» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، واستضافه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز».



حضر المؤتمر الصحافي عايدة البوسعيدي، مساعد نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والدكتور محمد الغفلي مدير مقر المؤثرين، ودوشان بولوت، لاعب كرة سلة صربي محترف في فريق «ريد بل»، والمصنف الأول عالمياً سابقاً في تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA» الفردية للرجال «3 ضد 3».

واستعرض المتحدثون في المؤتمر الصحافي تفاصيل بطولة «ريد بُل هاف كورت 2025» العالمية وأبرز الشراكات الإبداعية والتأثير العالمي للبطولة، حيث تقام المباريات وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA 3x3» ويتكون كل فريق من 3 لاعبين أساسيين ولاعب احتياط واحد، وتكون مدة المباراة 10 دقائق، أو حتى يتمكن الفريق من تسجيل 21 نقطة، فيما تم تصميم البطولة لتكون تجربة رياضية وثقافية فريدة.



ومرت البطولة عبر سلسلة من التصفيات التي أقيمت في مختلف أنحاء العالم، مما يضمن مشاركة نخبة اللاعبين في العالم على مستوى هذه الرياضة الديناميكية. وتشهد النهائيات التي تستضيفها دبي، منافسة استثنائية تجمع أبطالاً من 4 قارات، حيث يشارك 20 فريقاً للرجال و15 فريقاً للسيدات، يمثلون دولاً رائدة في رياضة كرة السلة منها: اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، لبنان، جزر المالديف، جنوب أفريقيا، تركيا، وغيرها، بالإضافة إلى فريق الإمارات المستضيف للبطولة.

وتم تصميم كأس البطولة خصيصاً لهذه النسخة ليجسد رؤية دبي التي تجمع بين الأصالة والابتكار، حيث يمزج التصميم بين عناصر الفن المعاصر واللمسات التراثية الإماراتية، ليصبح رمزاً يجتاز الحدود ويسلط الضوء على مكانة دبي كملهمة للإبداع على الخريطة العالمية.



وقالت عايدة البوسعيدي، مساعد نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تمثل استضافة «نهائي ريد بُل هاف كورت» فرصة استثنائية تجمع اللاعبين وعشاق الرياضة، من سكان المدينة وزوارها من مختلف أنحاء العالم، للاحتفاء بمعاني الإبداع والتواصل فدبي اليوم مدينة حيوية تلتقي فيها الرياضة بالابتكار، ونفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع ريد بُل».

وأضافت: «يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة لتزامنه مع فعاليات تحدي دبي للياقة، المبادرة السنوية الممتدة على مدار شهر كامل، والتي تحتفي باللياقة والنشاط على مدار شهر كامل، ما يؤكد التزامنا بتشجيع سكان المدينة وزوارها على تبني أسلوب حياة صحي».



وقال عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «تشكل هذه البطولة العالمية مهرجاناً رياضياً وثقافياً يثري المشهد الرياضي المتطور ويعزز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتأتي استضافتها في دبي تتويجاً لاستراتيجية دبي الرياضية الرامية إلى جذب الأحداث العالمية المتميزة التي تتناغم مع روح المدينة الطموحة».

واستكمالاً لمسيرة بطولات «ريد بُل كينغ أوف ذا روك» «2010-2015» و«ريد بُل رين» «2014-2019»، أصبحت بطولة «ريد بُل هاف كورت» منذ إطلاقها العالمي عام 2021 المنصة الأبرز لكرة السلة بنظام 3 ضد 3.

واستضافت مدن مثل روما والقاهرة وبلغراد ونيويورك النهائيات السابقة بمشاركة أكثر من 15 ألف لاعب حول العالم. ويوفر مقر المؤثرين منصات تفاعلية تتيح بيئة ملهمة للمشاركين والإعلاميين وصناع المحتوى للتفاعل مع الحدث، وتسهم في نقل صورة دبي النابضة بالحياة إلى العالم.



وتأتي شراكة مقر المؤثرين في البطولة ترجمة لاستراتيجيته في دعم المبادرات التي تعزز من دور دولة الإمارات في ترسيخ التلاقي الثقافي بين الشعوب، حيث يعد أول منصة من نوعها في الإمارات والشرق الأوسط مخصصة لدعم المؤثرين وصناع المحتوى.

وقد نجح المقر في استقطاب 2415 عضواً فعالاً من 147 دولة في ستة أشهر فقط، ويعد صنّاع المحتوى الذين استقطبهم المقر للانتقال إلى الإمارات من أبرز المؤثرين في العالم، إذ يتابعهم أكثر من 2.45 مليار متابع.

ويوفر مقر المؤثرين مساحة تفاعلية مجهزة بأحدث التقنيات، مما سيساهم في تعزيز التواصل الإعلامي للبطولة، وتسهيل التغطية الرقمية عبر المنصات الاجتماعية.

وتتمتع دولة الإمارات عامة، ودبي على وجه الخصوص، ببنية تحتية رياضية عالمية المستوى، تدعمها شبكة متطورة من الصالات والملاعب متعددة الأغراض والمنشآت ذات التقنيات العالية.