دبي لكرة السلة يواصل انتصاراته في الدوري الأدرياتيكي



واصل فريق «دبي لكرة السلة» انطلاقته القوية هذا الموسم، محققاً فوزه الرابع على التوالي في الدوري الأدرياتيكي «ABA» بعد انتصاره على الفريق الروماني يو بي تي كلوج نابوكا بنتيجة 81 - 77، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الفريق الروماني. جاءت المباراة أمام كلوج نابوكا متكافئة في فتراتها، رغم أن دبي فرض سيطرته على مجريات اللقاء معظم الوقت، وخلال الربع الأخير، حاول الفريق الروماني العودة إلى المنافسة بقيادة لاعبه دوشان ميليتيتش الذي كاد يقلب الموازين، إلا أن دبي لكرة السلة أظهر تركيزاً عالياً في الدقائق الحاسمة ليحسم المواجهة ويحافظ على مسيرته المثالية.

ويستعد فريق دبي لكرة السلة لمواجهة فريق إل دي إل سي آسفل في ليون، قبل أن يعود إلى دبي لمواجهة بطل الدوري الأدرياتيكي، بارتيزان، في 3 نوفمبر المقبل على أرض كوكا كولا أرينا.