فنربخشة يتوج بطلاً للدوري الأوروبي لكرة السلة في أبوظبي

توج فريق فنربخشة التركي بطلا للدوري الأوروبي لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه أمس على فريق موناكو الفرنسي 81 – 70 في المباراة النهائية التي جمعتهما في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، وسط حضور جماهيري لافت.

وبهذا الفوز تمكن الفريق التركي من استعادة اللقب بعد غياب استمر 8 سنوات، إذ حقق اللقب للمرة الأولى عام 2017.

وكانت العاصمة أبوظبي قد استضافت الحدث للمرة الأولى في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط، وشهدت أيضا مباريات نصف النهائي.

من جانب آخر، شارك لاعبو ومدربو الأولمبياد الخاص الإماراتي في ورشة تدريبية موحدة لكرة السلة إلى جانب نجوم الدوري الأوروبي، إذ قدم كل من عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب، وعلي بن سميدع، لاعب الأولمبياد الخاص الإماراتي، جلسة حوارية وورشة عمل، شاركا خلالهما قصصًا وتجارب شخصية من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019، مسلطين الضوء على الإرث الكبير الذي تركته هذه الألعاب في تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم.