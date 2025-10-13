على هامش مباريات «NBA » افتتاح ملعبي «كابيتال بارك» في أبوظبي



تم افتتاح ملعبين عامّين مطوَّرين لكرة السلة في أبوظبي ملاعب «كابيتال بارك»، بالتعاون بين «القابضة» «ADQ»، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA»، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط في أبوظبي، من خلال توفير مرافق رياضية عالية الجودة للمجتمع، وتشجيع الأفراد على المشاركة في أنشطة تُعزِّز الصحة الجسدية والتواصل الاجتماعي.



شهد مراسم الافتتاح أحمد فاضل خادم المحيربي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، أنس جودت البرغوثي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات للمجموعة في «القابضة» «ADQ»، وديفيد واتس رئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة «NBA» في الشرق الأوسط. وعقِب الافتتاح، شارك لاعبو دوري «جونيور NBA أبوظبي»، في جلسات عيادات اللياقة للرابطة، وهي سلسلة من الحصص التفاعلية التي تهدف إلى التوعية باللياقة البدنية والتغذية الصحية وأسلوب الحياة السليم، ما أضفى حيوية على المنشأة.



وافتُتِحَت ملاعب «كابيتال بارك» أمام الجمهور خلال مباريات دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA» أبوظبي 2025، بالمباراة التي جمعت فريقَي «نيويورك نيكس» و«فلادلفيا سيفنتي سيكسرز». ويُسهم توقيت الافتتاح في تعزيز أثر هذا التعاون، من خلال إلهام المجتمع على البقاء نشطاً، بالتزامن مع الاحتفاء بالمواهب العالمية في كرة السلة، وتنامي شعبية هذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.