«دبي لكرة السلة» يفتتح الدوري الأدرياتيكي بفوز ساحق على سبليت الكرواتي



افتتح فريق دبي لكرة السلة مشاركته الثانية ببطولة الدوري الأدرياتيكي «ABA»، بفوز ساحق على فريق سبليت الكرواتي بنتيجة 92-58، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على صالة كوكاكولا أرينا في دبي.

وواصل فريق دبي عروضه القوية، مؤكداً جاهزيته للموسم الجديد رغم خسارته الخميس الماضي في مسابقة «اليوروليغ» في موناكو 103 – 81، لكنه في المقابل استهل مشواره في هذه المسابقة بفوز ثمين على بارتيزان الصربي بنتيجة 89 – 76.

ويستعد فريق دبي لخوض ثلاث مباريات متتالية في الدوري الأوروبي «اليوروليغ»، تبدأ بمواجهة أولمبياكوس اليوناني خارج ملعبه، الجمعة المقبل، ثم أمام فنربخشة التركي 14 أكتوبر، قبل أن يستضيف برشلونة الإسباني 16 أكتوبر على صالة كوكاكولا أرينا، في مواجهة تاريخية تعد الأولى للفريق الكتالوني في الإمارات. ويشارك نادي دبي لكرة السلة في الدوري الأدرياتيكي للموسم الثاني على التوالي، بالتوازي مع ظهوره الأول في بطولة «اليوروليغ» هذا الموسم.



وكان الفريق قد بلغ الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى بالدوري الأدرياتيكي، الذي يضم 16 نادياً من ست دول هي الإمارات، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، وكرواتيا، والجبل الأسود.

وبالعودة إلى مباراة أمس أمام سبليت، فقد جاءت مجرياتها مثيرة، خصوصاً في الربع الأول بفضل الأداء القوي للفريق الكرواتي، الذي تمكن من مواكبة وتيرة اللعب مبكراً، بقيادة لاعب دبي السابق ليون رادوشيفيتش، لكن سرعان ما فرض خط دفاع دبي سيطرته.

وشهد الربع الثاني تفوقاً حاسماً لأصحاب الأرض، وأضفى تبديل لاعبي دبي حيويةً على جانبي الملعب، وزادت قوتهم الدفاعية، وبحلول نهاية الشوط الأول، كان دبي قد حقق تقدماً بفارق كبير لم يتنازل عنه، وعزز فيليب بيتروشيف دفاع الفريق بعدة تصديات حاسمة، بينما أسهم بيكون وبريبليتش في الجانب الهجومي في منحهم تقدماً بفارق 10 نقاط في الشوط الأول.



تحولت الفترة الثالثة إلى تبادل سريع للهجمات، حيث تبادل الفريقان التسديدات السريعة ورفعا وتيرة اللعب، ورغم أن اللعب أصبح متقطعاً بعض الشيء، إلا أن الاعتماد على مقاعد البدلاء العميقة لفريق دبي سمح لهم بالحفاظ على سيطرتهم، في هذه الأثناء بدأ فريق سبليت يفقد زخمه مع تزايد الضغط البدني. حسم دبي المباراة بقوة، مسيطراً على الربع الرابع بنتيجة 35-15، محققاً فوزاً مقنعاً بفارق 34 نقطة، وأنهى دواين بيكون المباراة بتسجيله رقماً قياسياً مزدوجاً، مسجلاً 17 نقطة و10 متابعات.