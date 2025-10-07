الكويت يسترد زعامة السلة العربية بالفوز على الحكمة اللبناني



استرد فريق الكويت الكويتي زعامة كرة السلة العربية بعد فوزه أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر على الحكمة اللبناني 93/101، واعتمد الفريق البطل على سلاح الرمية الثلاثية لدرجة أنه سجل 19 رمية وسط غياب دفاع الحكمة منها 7 رميات في أول ثلاث دقائق ما سهل مهمته في النصف الأول من المباراة والتقدم بفارق 16 نقطة، قبل أن ينشط الحكمة ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة ويتقدم لأول مرة في منتصف الربع الأخير قبل أن يوسع الفارق إلى 3 نقاط 84/87 بعد ذلك دفع ثمن الأخطاء المتكررة حتى من جانب محترفيه الأجانب ليستغلها الكويت ويسجل منها نقاطاً عدة ويحسم المباراة لصالحه 93/101، وفي مباراة المركزين الثالث والرابع فاز العربي القطري على كاظمة الكويتي 80/83.



عقب المباراة النهائية، توج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة الفريق البطل، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد اللطيف الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة.