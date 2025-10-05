الحكمة اللبناني والكويت الكويتي إلى نهائي «عربية السلة»



تأهل الحكمة اللبناني والكويت الكويتي إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة للرجال التي تختتم منافساتها غداً الأحد على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر. وحجز الحكمة بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، بفوزه على العربي القطري بفارق عشر نقاط 98 - 88، وسيخوض نهائي البطولة للمرة السادسة بعد غياب 16 سنة. فيما ضمن فريق الكويت تأهله على حساب كاظمة الكويتي 81 - 65، وشهدت المباراة تألق كيشان فيس من فريق الكويت بتسجيله 22 نقطة.



من جهة أخرى، حرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، على الالتقاء بحكام البطولة ووجه لهم التحية، مثنياً على عطائهم ونزاهتهم في قيادة المباريات، وتمنى لهم دوام التطور والتقدم.. كما ثمن عمل الأمانة العامة بهذا الخصوص واللجنة المؤلفة من المراقبين والقيمين التي ساعدت في تطور أداء الحكام من خلال اطلاعهم على ما يجري في المباريات.