نيويورك نيكس يهزم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري الـNBA أبوظبي 2025



اختتم فريق «نيويورك نيكس» رحلته إلى أبوظبي بالفوز بنتيجة 113 – 104 على «فيلادلفيا سفنتي سيكسرز» في ثاني مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2025 المُقدّمة من شركة القابضة «ADQ»، والتي أقيمت أمس في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وقدم نجوم «نيويورك نيكس» أداءً مميزاً في المباراة، التي جسدت تاريخاً طويلاً من المنافسة بين اثنين من أعرق فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، حيث سجل أوجي أنونوبي 13 نقطة، وواصل ميتشيل روبنسون سيطرته على الكرات المرتدة، فيما أظهر جايلن برونسون حضوراً قوياً بإحرازه 14 نقطة، ليقود الفريق إلى فوزه الثاني على التوالي في أبوظبي.



وشهدت المباراة أجواء حماسية أمام جمهور «كامل العدد» وكوكبة من المشاهير، من بينهم الموسيقي البريطاني نويل روبنسون، ونجم بوليوود رانفير سينغ، ومغني الراب البريطاني سنترال سي، والممثلة والمغنية الأمريكية فيكتوريا جاستيس، والممثل الحائز جائزة الأوسكار أدريان برودي، ونجم كرة السلة الاستعراضية ذا بروفيسور، ونجم نزالات الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» سيريل غان، ومغني الراب الهندي بادشاه. وحضر المباراة أيضاً مجموعة من المواهب العربية، من بينهم سيلاوي وتوليت، ما أضفى على الأمسية أجواء احتفالية استثنائية.