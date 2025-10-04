كاظمة والكويت.. ديربي كويتي في نصف نهائي «عربية السلة»



تأهل ناديا كاظمة والكويت الكويتيان إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة حالياً في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر. وضمِن كاظمة عبوره إلى المربع الذهبي بعد فوزه على المنامة البحريني 81 - 75، عكس التوقعات التي كانت تصب في مصلحة الفريق البحريني الذي دفع ثمن أخطاء الدقائق الأخيرة.

وتمكن الكويت الكويتي من التأهل إلى المربع الذهبي على حساب الريان القطري بتغلبه عليه بصعوبة 81 - 78 ليضرب موعداً مع كاظمة في ديربي كويتي خالص، غداً الأحد. وجاء تأهل الكويت على حساب الفريق القطري مثيراً بعدما خطف محمد عدنان 3 نقاط ثمينة من رمية ثلاثية في الثواني الأخيرة منح بها بطاقة العبور لفريقه.



من جهة أخرى، أقامت اللجنة المنظمة حفل تكريم الوفود العربية المشاركة في البطولة، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة وسالم بن علي رئيس اللجنة المنظمة وعبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة وفريد القيواني مدير البطولة ورؤساء الوفود.

وأكد القرقاوي النجاحات التي حققتها كرة السلة العربية على المستويين التنظيمي والفني وخص بالذكر النسخة الحالية لبطولة الأندية التي شهدت تنافساً رياضياً شريفاً ومتميزاً بين الفرق الشقيقة عكس بصورة واضحة التطور الذي تشهده اللعبة في وطننا العربي والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأندية المشاركة، ما يؤكد أن كرة السلة العربية تسير على الطريق الصحيح.



وأوضح القرقاوي أن كرة السلة على أبواب مرحلة جديدة من التألق والنجاح، إذا ما تواصل العمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن الاتحاد العربي ومنذ تأسيسه أخذ على عاتقه مسؤولية النهوض باللعبة على المستويين الفني والتنظيمي وهو حريص على أن تقام بطولاته في مواعيد مدروسة لا تتعارض مع الأجندة القارية والدولية ما يتيح للأندية المشاركة بأفضل تشكيلاتها ويمنح الجماهير العربية فرصة الاستمتاع بمستويات فنية عالية.

وشدد القرقاوي على أهمية تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية لأنهم حجر الزاوية في بناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، وقدم رئيس الاتحاد العربي الشكر والامتنان إلى نادي النصر على استضافته للبطولة وعلى الجهود الكبيرة التي بذلها لتوفير بيئة تنظيمية متميزة تليق باسم البطولة وتاريخها العريق، ومجلس دبي الرياضي على دعمه.



