أوسكار روبرتسون يلهم جماهير دوري الـ NBA أبوظبي 2025



حضر أسطورة كرة السلة أوسكار روبرتسون، أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، المباراة الأولى من مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي 2025، المقدمة من القابضة «ADQ»، والتي جمعت بين فريقَي نيويورك نيكس، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الاتحاد أرينا.



وأعرب نجم قاعة المشاهير عن إعجابه بالطابع العصري الذي تمتاز به أبوظبي، وقال: أبوظبي مدينة رائعة، هندستها المعمارية مختلفة عن أي مكان آخر في العالم، فالمباني منحنية، والنوافذ متناسقة.

ووجه روبرتسون نصيحة للمبتدئين، قائلاً: عندما كنت ألعب كرة السلة، لم أكن أحاول فرض إيقاع المباراة، بل كنت أترك الأمور تسير بطبيعتها، وكانت فرصي في التقدم نحو السلة تأتي حينما يخرج الدفاع من مراكزهم، وعندما تلعب مع فريق جيد وفق خطة واضحة، يتعين عليك الالتزام بها، ففي نهاية المطاف، يأتي الفوز بفضل خطة قوية ولاعبين مميزين.



في إطار احتفالات الأسبوع، يشارك روبرتسون مع باقي الأساطير، بمن فيهم ديريك روز، ومارك جاكسون، وجون ستاركس، ورودي جاي، ومايكل كارتر ويليامز، في منطقة مشجعي NBA، وهي فعالية تفاعلية مخصصة للمشجعين، تأتي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في منارة السعديات.