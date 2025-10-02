العربي القطري يواصل مشوار الدفاع عن لقبه بنجاح ويبلغ ربع نهائي «عربية السلة»



واصل العربي القطري حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في البطولة العربية للأندية لكرة السلة رجال، المقامة حالياً في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، بعدما تغلب على البشائر العماني بنتيجة 111- 83 في المباراة التي جمعتهما اليوم لحساب الدور الـ16.



وحسم الأنطوني اللبناني تأهله إلى ربع النهائي، بفوز صعب على حمص الفداء السوري بنتيجة 97 – 98، بعد مباراة استثنائية ومثيرة في كامل تفاصيلها، وكان الفريق السوري متأخراً بفارق 24 نقطة، لكنه اقترب من خطف الفوز في آخر أربع ثوانٍ، إلا أن محترفه هالومس نجم المباراة استعجل في الثواني الأربع الأخيرة، بتنفيذ الهجمة التي كان يقودها والتصويب من خارج المنطقة بدلاً من الدخول والحصول على خطأ.



كما تأهل كاظمة الكويتي إلى ربع النهائي على حساب الوحدة السوري بصعوبة وبنتيجة 80 - 77، بعد مباراة مثيرة ومتكافئة، وضرب كاظمة موعداً مع المنامة البحريني في ربع النهائي، السبت المقبل، وتقاسم الفريقان السيطرة، حيث فاز كاظمة في الربع الأول 18 – 21 وتفوق الوحدة في الربع الثاني 18 – 22 وفاز كاظمة بالربع الثالث 17 – 20 وحسم الوحدة نتيجة الربع الأخير بفارق نقطة 20 – 21.



وضمن الريان القطري بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بتغلبه على الميناء اليمني بنتيجة 110 – 86، ليضرب موعداً مع الكويت الكويتي في ربع النهائي، وكان الكويت تأهل على حساب النصر الإماراتي أمس.