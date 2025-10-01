المنامة وأهلي طرابلس يتأهلان إلى ربع نهائي عربية السلة



ضمن المنامة البحريني وأهلي طرابلس الليبي تأهلهما إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة، المقامة حالياً في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.



وجاء تأهل المنامة على حساب القادسية الكويتي بفوزه بنتيجة 75-70، رغم تأخره في الربع الأول بفارق 18 نقطة 4-22، وحسم المنامة نتيجة الربع الثاني لصالحه 24-8، ورغم تقدم القادسية في الربع الثالث 21-19 إلا أن المنامة عاد بقوة في الربع الأخير وفاز بنتيجة 28-19.



ونجح الفريق البحريني في خطف بطاقة التأهل في آخر دقيقتين، بفضل حنكة مدربه سلمان رمضان، صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب العربية والخليجية.



وصعد أهلي طرابلس الليبي إلى ربع النهائي بعد فوزه على شعب حضرموت اليمني 94-66، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 30-20، 18-16، 17-13، و10-17.



وكشف البحريني سلمان رمضان، مدرب المنامة، عن سر العودة القوية لفريقه بعد عروضه ونتائجه المتواضعة في الدور التمهيدي، قائلاً: السبب الرئيسي في هذا التحول يعود إلى سببين، أولاً تغيير الطريقة الهجومية، وثانياً استبعاد المحترف الأول هاملتون من التشكيلة لتأثيره السلبي على أداء الفريق، حيث كان يتصرف بمزاجية.

وعن ترشيحاته للبطل الجديد قال رمضان إنه يرشح أهلي طرابلس الليبي أو الكويت الكويتي للفوز باللقب.