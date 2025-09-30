الحكمة اللبناني يتخطى الوحدة السوري في عربية السلة



تخطى الحكمة اللبناني نظيره الوحدة السوري بفوزه عليه بنتيجة «102-88»، في مباراة جمعتهما، اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات المجموعة الرابعة في ختام دوري مجموعات بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي، وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل.

ولحساب المجموعة الرابعة ذاتها فاز الريان القطري على البشائر العماني بنتيجة «88-79»، ولحساب المجموعة الثالثة حقق السيب العماني فوزه الأول، وجاء على حساب الميناء اليمني بواقع «84-80». وأكد الريان القطري أحقيته بصدارة فرق مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة «6 نقاط»، بفارق النقطة الواحدة عن الحكمة اللبناني في المركز الثاني، وتراجع الوحدة السوري للمركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق النقطة عن البشائر العماني في المركز الرابع.



وتقام غداً مباريات الدور الـ 16 بإقامة أربع مباريات في أول أيام هذا الدور، وتنطلق بلقاء في الثانية ظهراً، يجمع أهلي طرابلس «متصدر المجموعة الثانية» أمام حضرموت اليمني «رابع المجموعة الأولى»، ويتبع في الرابعة عصراً بمواجهة خليجية خالصة، تجمع القادسية الكويتي «متصدر المجموعة الأولى» أمام المنامة البحريني «رابع المجموعة الثانية»، ويلتقي صاحب الضيافة النصر الإماراتي «ثالث المجموعة الأولى» مع الكويت الكويتي «وصيف المجموعة الثانية»، ويسدل الستار في الثامنة بلقاء حمص الفداء السوري «وصيف المجموعة الأولى» مع الأنطوني اللبناني «ثالث المجموعة الثانية».