«دبي للسلة» يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي دوري ABA للمرة الأولى

تأهل فريق دبي لكرة السلة، إلى الدور نصف النهائي من دوري (ABA) للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على فريق سيدفيتا أولمبيا السلوفيني بنتيجة 85 ـ 76 في المباراة الثالثة والحاسمة من سلسلة ربع النهائي، والتي أُقيمت أول من أمس في صالة كوكا كولا أرينا بدبي.

ويواجه الفريق، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، فريق بارتيزان الصربي، أحد أعرق أندية القارة الأوروبية، حيث تُقام المباراة الأولى في بلغراد يوم الاثنين المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في دبي يوم الخميس المقبل.

وكان نادي دبي قد افتتح سلسلة ربع النهائي بفوز مثير على أرضه بنتيجة 86 ـ 85، قبل أن يخسر لقاء الإياب في سلوفينيا 89 ـ 94، ليتعادل الفريقان في عدد الانتصارات ويحتكما إلى مباراة فاصلة، حسمها فريق دبي لصالحه أمس.

وظهر نادي دبي بأداء قوي منذ انطلاقة اللقاء، ونجح في فرض إيقاعه على مجريات اللعب، محققاً أفضلية هجومية واضحة، حيث سجل بنسبة نجاح 48.2% مقابل 40% لمنافسه، مستفيداً من سرعة التمرير ودقة التصويبات واستغلال الثغرات في الدفاع السلوفيني. وأشاد المدرب يوريكا جوليماتس بأداء اللاعبين، مؤكداً أن الجاهزية الذهنية واللياقة العالية على أرض الملعب كانتا من أبرز عوامل الفوز.