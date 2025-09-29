الكويت الكويتي يعبر المنامة في «عربية السلة»



تمكن الكويت الكويتي من عبور المنامة البحريني والفوز عليه بنتيجة 76 – 65 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب المجموعة الثانية من بطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال المقامة حالياً في نادي النصر، وسيطر التعادل على أغلب مجريات المباراة باستثناء الربع الثالث الذي فرض فيه الكويت تفوقه بالطول والعرض وأنهاه لمصلحته بفارق 12 نقطة بنتيجة 28 – 16، فيما حسم التعادل نتيجة الربع الأول 20 – 20 وفاز المنامة في الربع الثاني بفارق نقطة 13 – 12 ثم عاد التعادل ليفرض نفسه على نتيجة الشوط الأخير 16 – 16.



من جهة أخرى، اختتمت مساء أمس بنادي النصر دورة المدربين الدولية لكرة السلة التي نظمها الاتحاد العربي بالتعاون مع اتحاد السلة الإماراتي على مدى يومين بمشاركة 112 دارساً من مختلف الدول العربية. شهد الحفل الختامي اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، والعميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد، وعبدالله حسن نائب رئيس اتحاد السلة. وأكد القرقاوي في كلمة وجهها إلى الدارسين حرص الاتحاد العربي على تكثيف مثل هذه الدورات التي تسهم في رفع مستوى المدرب العربي وتأهيله لقيادة الفرق العربية وغيرها في السنوات المقبلة.