برونسون نجم الـ «NBA»: ثقتنا كبيرة بقدرة نيكس على التألق في أبوظبي



يعود فريق نيويورك نيكس إلى المنافسة هذا العام بآمال مرتفعة، بعد بلوغه نهائيات بطولة المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000، ومن المرتقب أن يواجه نيكس فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي 2025، المقدمة من شركة القابضة «ADQ» يومي 2 و4 أكتوبر، وذلك في إطار المباريات الاستعدادية للموسم الجديد. ويخوض نيويورك نيكس مباراتيه في منصة عالمية وبمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الفريق وبقيادة النجمين جالين برونسون، المشارك في مباراة كل النجوم مرتين؛ وكارل أنتوني تاونز، المشارك في مباريات كل النجوم خمس مرات.



لمع نجم اللاعب جالين برونسون في مباريات نيكس خلال تصفيات الموسم الماضي، حيث سجل متوسط 29.4 نقطة و7 تمريرات حاسمة و3.4 كرات مرتدة، ووضع اللاعب لمساته المميزة في اللحظات الحاسمة من المباريات، بما في ذلك تحقيقه لثلاثية الفوز ضد ديترويت بيستونز، حيث حاز لقب أفضل لاعب في اللحظات الحاسمة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لموسم 2024 - 2025. ويؤكد برونسون أهمية المباريات التمهيدية في ترسيخ عقلية الانتصار، إضافة إلى كونها فرصة مثالية للاستعداد الجيد.



وجّه اللاعب المخضرم رسالة حماسية إلى جماهير نيكس العريضة في مختلف أنحاء العالم وفي أبوظبي، حيث قال: أدعو عشاق كرة السلة ومشجعي نيويورك نيكس في جميع أنحاء العالم إلى الحفاظ على ثقتهم بفريقنا، وتشجيعنا دوماً، ونحن بدورنا لن نخيب آمالهم».

كما قال برونسون: من الضروري أن نسجل انطلاقة قوية في بداية كل موسم، وأن نظهر بأفضل صورة في مختلف الملاعب والبطولات. لقد تعلمت من قيادتي الفريق أهمية الإصرار في التغلب على مختلف المصاعب، والسعي إلى تقديم مستوى أفضل في كل مباراة.