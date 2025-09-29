كوكاكولا أرينا تتلألأ بالذهب احتفالاً بدبي باسكتبول

تستعد دبي لموسم استثنائي مع الانطلاقة الرسمية لفريق دبي باسكتبول في اليوروليغ وعودته إلى الدوري الأدرياتيكي (ABA). وفي كل مرة يلعب فيها الفريق على أرضه، ستضيء واجهة كوكاكولا أرينا بالذهب، لتبث رسالة واحدة: اليوم يوم المباراة في دبي!

كوكاكولا أرينا لم تعد مجرد ساحة رياضية؛ إنها المقر الرسمي والقلب النابض لكرة السلة في المدينة، ومنصة يجتمع حولها المشجعون والعائلات وسكان دبي. الإضاءة الذهبية ستصبح رمزاً جامعاً للشغف والانتماء، ودعوة لدعم الفريق والاحتفاء بالروح الموحِّدة للرياضة.

مارك يان كار، المدير العام لكوكاكولا أرينا، صرّح قائلاً:

"هدفنا أن تشعر دبي كلها بأجواء يوم المباراة. عندما تتوهج الواجهة بالذهب، تكون الرسالة واضحة: وقت اللعب قد حان! ذلك البريق هو نداء للفخر، للحماس، وللاتحاد بروح واحدة."

هذا الموسم، ستستضيف كوكاكولا أرينا منافسات كبرى تجمع نخبة الأندية الأوروبية من اليوروليغ والدوري الأدرياتيكي، لتمنح جماهير دبي تجربة غير مسبوقة تضعهم في قلب كرة السلة العالمية.

وقالت نازلي بيربيروغلو، المدير العام لشركة كوكاكولا في الإمارات:

"الرياضة جزء لا يتجزأ من هوية كوكاكولا، فهي قادرة على إلهام المجتمعات وتعزيز تواصلها. وبالشراكة مع كوكاكولا أرينا، نعمل على دعم تطور المشهد الرياضي في دبي وصناعة تجارب تبعث الحماس في نفوس أجيال جديدة من اللاعبين والمشجعين."

أما نِك أوكلي، الرئيس التنفيذي المشارك لدبي باسكتبول، فأكد:

"نلعب من أجل هذه المدينة. حينما تتلألأ كوكاكولا أرينا بالذهب، يشعر كل لاعب وكل مشجع أن دبي تقف خلفه. هذه اللحظة تتجاوز حدود الرياضة؛ إنها تعبير عن فخر وهوية وصناعة إرث سيبقى للأجيال القادمة. "

هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية دبي الطموحة التي تستخدم الرياضة كجسر للتواصل المجتمعي ووسيلة لترسيخ مكانة المدينة على الساحة العالمية."

كوكاكولا أرينا – البيت الرسمي لكرة السلة في دبي. عندما نتألق بالذهب، يبدأ يوم المباراة.

انضموا للحركة. ارتدوا ألوان الفريق. اصنعوا الأجواء.

دبي باسكتبول ليس مجرد فريق – إنه فريقكم.

لا تفوتوا الإثارة! احجزوا تذاكركم الآن لمباراة دبي باسكتبول الأولى في اليوروليغ ضد بارتيزان يوم 30 سبتمبر عبر coca-cola-arena.com

وكونوا جزءاً من هدير الذهب في يوم المباراة!