العربي القطري يقسو على السيب العماني في «عربية السلة»



فاز العربي القطري على السيب العماني، مساء اليوم، بنتيجة قاسية 90-61 لحساب المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة رجال المقامة حالياً بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي.

وفرض العربي، حامل اللقب، سيطرة مطلقة على مجريات المباراة وتفوق بنتيجة 32-7 في الربع الأول، ثم 24-10 في الربع الثاني، وواصل الفريق القطري تألقه وفاز في الربع الثالث 17-13 قبل أن يحسم الربع الأخير 31-17 يفوز بنتيجة المباراة بفارق 29 نقطة، وبهذا الفوز الثمين عزز العربي موقعه في صدارة المجموعة الثالثة، وواصل مهمة الدفاع عن لقبه بنجاح.

ولحساب المجموعة نفسها حقق كاظمة الكويتي فوزاً عريضاً على الميناء اليمني بواقع 113–81، وفاز الفريق الكويتي في الربع الأول 27-21 وفي الربع الثاني 25-14 وفي الربع الثالث 32-15، لكنه خسر نتيجة الربع الأخير 29-31.