النصر يهزم القادسية في «عربية السلة» ويتصدر «الأولى»



انتزع النصر فوزاً مثيراً على القادسية الكويتي بنتيجة 91 - 88 لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية لكرة السلة رجال المقامة حالياً بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي. وحقق النصر الفوز بالربع الأول 24 - 23 قبل أن يخسر الربعين الثاني والثالث 21-23 و21-24 لكنه تمكن من قلب النتيجة في الربع الأخير والفوز بفارق 7 نقاط 25- 18 ليخطف فوزاً ثميناً ويتصدر المجموعة الأولى.



وفي المباراة الأولى فاز أهلي طرابلس الليبي ثالث بطولة العالم للقارات على المنامة البحريني 103- 78 وانفرد بصدارة المجموعة الثانية الحديدية برصيد أربع نقاط، ويلتقي في الجولة الرابعة غداً الأحد الميناء اليمني مع كاظمة الكويتي في الساعة الثانية بعد الظهر يليهما السيب والعربي القطري ثم البشائر العماني والحكمة اللبناني وأخيراً الريان القطري والوحدة السوري.