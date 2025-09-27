الميناء اليمني يخسر في «عربية السلة» بسبب تأخر الطائرة



قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال، المقامة حالياً في نادي النصر، اعتماد هزيمة فريق الميناء اليمني أمام العربي القطري بنتيجة 20-0، بسبب غيابه عن المباراة المقررة بينهما، مساء أمس، بسبب تأخر رحلته من سلطنة عمان إلى دبي.

وفي البداية قامت اللجنة المنظمة بتأخير انطلاقة المباراة من الثانية بعد الظهر إلى العاشرة ليلاً، ومع ذلك لم يتمكن الفريق اليمني من الوصول في الموعد المحدد، فقررت اللجنة المنظمة منح نقاط الفوز للعربي حامل اللقب، واعتبرت غيابه انسحاباً من البطولة.



من جهة أخرى استهل الوحدة السوري مشواره في المجموعة الرابعة بفوز مستحق على البشائر العماني 79-74 رغم صحوة الأخير في الثواني الأخيرة وتضييق الفارق إلى 5 نقاط مع إلغاء ثلاثية له بسبب إطلاق صافرة النهاية قبل تنفيذ الرمية.

يضع هذا الفوز الثمين الفريق السوري في مواجهة الريان القطري على صدارة المجموعة، غداً الأحد، مستفيداً من دعم ومؤازرة أبناء الجالية السورية في الإمارات. تقدم الوحدة في الفترات الثلاث الأولي 13/23 و 14/15 و 19/21، لكن البشائر ضغط في الربع الأخير وأنهاه لصالحه بفارق 8 نقاط 20/28.