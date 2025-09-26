فوز مثير للريان القطري على الحكمة اللبناني في «عربية السلة»



حقق الريان القطري فوزاً مثيراً على الحكمة اللبناني بنتيجة 86 – 81 بعد أن سيطر التعادل على أغب مجريات المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن المجموعة الرابعة ببطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال المقامة حالياً في نادي النصر. وتقدم الحكمة في الربع الأول 19 – 14 في حين كان الربع الثاني من نصيب الفريق القطري 16 – 22 وفرض التعادل نفسه في الربع الثالث 29 – 29 وفاز الريان في الربع الأخير الحاسم 21 – 17 ليحسم نتيجة المباراة بفارق 5 نقاط.



وفي المباراة الأولى تغلب كاظمة الكويتي على السيب العماني بنتيجة 82 – 73، في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثالثة. دخل السيب المباراة بقوة وأنهى الربع الأول متفوقاً بنتيجة 22-19، لكن الفريق الكويتي استعاد مستواه الحقيقي في الربع الثاني وتمكن من الفوز 25 – 10، ليحسم نتيجة الشوط الأول 44 – 32، وواصل أفضليته في الربع الثالث وفاز 20- 13 ورغم العودة القوية للسيب الذي نجح في الفوز في الربع الأخير 28 – 18، فإن الفارق لم يكن كافياً لانتزاع نتيجة المباراة التي حسمها كاظمة الكويتي 82 – 73.



ويتضمن برنامج غدٍ السبت 4 مباريات، تجمع الأولى أهلي طرابلس الليبي مع المنامة البحريني، ويلتقي النصر الإماراتي مع القادسية الكويتي، وفي المباراة الثالثة يلتقي «الفداء السوري» مع شعب حضرموت وفي المباراة الأخيرة يلتقي الأنطوني اللبناني مع الكويت الكويتي.



تقام غداً على مدار يومين الدورة الدولية للمدربين التي ينظمها اتحاد السلة الإماراتي بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة السلة، وذلك على هامش البطولة، ويحاضر في الدورة الإيطالي جي يانالوكا ترتشي، والبلجيكي باسكال مورز، والليتواني فيتوتاس فاليبوس.