مارك جاكسون نجم السلة الأمريكية: مباريات أبوظبي تمنح الجمهور فرصة للاستمتاع



تستضيف العاصمة الإماراتية، بين 2 و5 أكتوبر، مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2025، المقدمة من شركة القابضة (ADQ)، حيث يخوض فريقا نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، مباراتين تحضيريتين في الاتحاد أرينا. وتتكامل تجربة حضور المباريات مع منطقة مشجعي NBA في منارة السعديات، حيث يلتقي المشجعون بأساطير كرة السلة، بمن فيهم أوسكار روبرتسون، وديريك روز، وجون ستاركس، ورودي جاي، ومايكل كارتر ويليامز، وجاكسون.



ولدى سؤاله عن لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمثال جويل إمبيد ولوكا دونسيتش، الذين يدخلون الموسم بمستوى قوي، سلط نجم نيويورك نيكس السابق، والمدرب والمذيع مارك جاكسون، الضوء على دور المباريات العالمية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بما في ذلك المباريات في أبوظبي، في إعادة تحديد شكل التحضير للموسم.





وقال: «عندما كنت لاعباً محترفاً، كنا نعتمد على معسكر التدريب لتحسين لياقتنا البدنية. أما اليوم، فالتدريب مستمر طوال العام. ويسهم نمو دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عالمياً، والفرص مثل مباريات أبوظبي، في تعزيز الاحترافية والحافز في كل موسم».







ويرى جاكسون أن أهمية مباراتي نيكس وسفنتي سيكسرز، تتجاوز التحضير للموسم، حيث قال: «مباريات أبوظبي تمنح الجمهور هنا فرصة الاستمتاع بتجربة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ومشاهدة مهارة لاعبي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، جالين برونسون، كارل أنتوني تاونز، جويل إمبيد، بول جورج، تايريس ماكسي، ما يلهم الجمهور هنا». واستذكر جاكسون طفولته، حينما كان يندر مشاهدة اللاعبين المحترفين، ما جعل هذه التجربة تغير مجرى حياته عندما حدثت.