النصر يتخطى حضرموت بفارق عريض في افتتاح عربية السلة



حقق النصر انطلاقة قوية في البطولة العربية للأندية لكرة السلة، بفوزه بنتيجة عريضة على ضيفه شعب حضرموت اليميني، بفارق 23 نقطة وبنتيجة (90-67)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، في النسخة 37 من البطولة المقامة حالياً في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل.

كما شهدت الجولة الأولى، ولحساب المجموعة الثانية، فوز أهلي طرابلس على حساب الكويت الكويتي بفارق أربع نقاط وبنتيجة (76-72).





والعودة إلى تفاصيل مباراة النصر، فقد جاءت البداية قوية من قبل شعب حضرموت اليمني، الذي أنهى الربع الأول متفوقاً بنتيجة (23-19)، قبل أن يتدارك النصر في الربع الثاني (33- 20) وينجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بواقع (52-43).





وفرض النصر سيطرته على مجريات الشوط الثاني ونجح تدريجياً في توسيع الفارق وحسم الربعين الثالث والرابع لصالحه بواقع (16-14 و22-20).ويخوض النصر مباراته الثانية، بعد غدٍ السبت، حيث يلتقي في الرابعة عصراً فريق القادسية الكويتي، ولحساب المجموعة الأولى ذاتها يلتقي في السادسة مساء «حمص الفداء» السوري مع شعب حضرموت اليمني.



وضمن منافسات المجموعة الثانية، يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع المنامة البحريني في الثانية ظهراً، ويلعب الأنطوني اللبناني أمام الكويت الكويتي في الثامنة مساءً.

وتدشن المجموعتين الثالثة والرابعة منافساتهما غداً الجمعة، بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي، تستهل في الرابعة ظهراً بلقاء يجمع حامل اللقب العربي القطري مع الميناء اليمني، متبوعاً في السادسة بلقاء الحكمة اللبناني أمام الريان القطري، وفي الثامنة مساءً يلتقي الوحدة السوري مع البشائر العماني، ويسدل الستار عن الجولة في العاشرة ليلاً بلقاء المجموعة الثالثة الذي يجمع كاظمة الكويتي أمام السيب العماني.