«دبي الرياضية» تستحوذ على حقوق بث دوري «اليوروليغ» لكرة السلة الأوروبية لخمسة مواسم مقبلة



أعلنت قناة دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام عن إبرام اتفاقية رسمية مع «يوروليغ لكرة السلة»، تحصل القناة بموجبها على حقوق نقل منافسات «دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لكرة السلة»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة خمسة مواسم مقبلة. ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على مواكبة ومتابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، ويتماشى مع توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.



وتتيح الشراكة التي تمت بوساطة الشريك الاستراتيجي لليوروليغ مجموعة التسويق الدولية «IMG»، لقناة دبي الرياضية نقل جميع مباريات الدوري، ما يمنح ملايين المشاهدين فرصة متابعة أقوى بطولة لأندية كرة السلة في أوروبا، إلى جانب تسليط الضوء على مشاركة فريق «دبي لكرة السلة» في موسمه الأول، ضمن نسخة تاريخية من البطولة تشهد توسعاً غير مسبوق بمشاركة 20 فريقاً، من بينها ريال مدريد، إف سي برشلونة، بايرن ميونخ، أولمبياكوس، باناثينايكوس، إضافة إلى بطل الدوري الحالي فنربخشة.



من جانبه، قال عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية: «تجسد هذه الاتفاقية التزام دبي للإعلام بتقديم محتوى رياضي عالمي المستوى لمشاهدي قناة دبي الرياضية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث ينسجم بث مباريات البطولة مع توجهات المؤسسة ورؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة والترفيه»، لافتاً إلى أن مشاركة فريق «دبي لكرة السلة» لأول مرة في البطولة تمثل خطوة مهمة لتحفيز الأجيال القادمة من اللاعبين والمشجعين، وتسهم في الوقت نفسه في تعزيز حضور البطولة على مستوى المنطقة.



بدوره، أكد بوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي لـ«اليوروليغ»، أن التعاون مع «دبي للإعلام» يشكل محطة محورية في استراتيجية «يوروليغ لكرة السلة» الرامية إلى توسيع نطاق الدوري عالمياً وتعزيز التواصل مع جماهير جديدة. وقال: «إن بث جميع مباريات بطولة اليوروليغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتيح لملايين المشجعين فرصة الاستمتاع بأجواء الحماس التي تميز كرة السلة الأوروبية. كما أن انضمام فريق دبي لكرة السلة إلى البطولة يمثل خطوة نوعية من شأنها تعزيز حضورنا في المنطقة وبناء علاقات وروابط قوية مع واحد من أكثر أسواق الرياضة حيوية في العالم».