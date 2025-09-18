دناتا توقع اتفاقية رعاية استراتيجية مع نادي دبي لكرة السلة لمدة ثلاث سنوات



وقّعت دناتا اتفاقية رعاية تمتد لثلاث سنوات مع نادي دبي لكرة السلة، لتصبح شريكاً مؤسسياً لأول فريق كرة سلة إماراتي للمحترفين مقره في دبي. وتمثل هذه الخطوة أول رعاية رياضية كبرى لدناتا، لتضع علامتها التجارية في قلب واحد من أكثر المشاريع الرياضية طموحاً في المنطقة.



ومع استعداد نادي دبي لكرة السلة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، والعودة إلى دوري الرابطة الأدرياتيكية لكرة السلة، تسّلط الشراكة الضوء على التزام دناتا بتعزيز حضور رياضة كرة السلة في دولة الإمارات وإبراز دور الدولة المتنامي في المنافسات الدولية.



وبموجب الشراكة، ستظهر العلامة التجارية لدناتا على القمصان الرسمية لفريق دبي لكرة السلة، وفي أرجاء ملعب كوكاكولا أرينا، وعلى المنصات الرقمية للفريق. كما ستستفيد الشركة من هذا التعاون في إبراز محفظة علاماتها التجارية، والتي تتضمن دناتا للسفريات والمغامرات العربية ومرحباً، عبر فعاليات وأنشطة خاصة بالجماهير في أيام المباريات.



وستكون دناتا أيضاً شريك السفر الرسمي لنادي دبي لكرة السلة، حيث ستدعم رحلات الفريق في مختلف أنحاء أوروبا وتوفر لهم تجربة سفر سلسة خلال مشاركاتهم في بطولات النخبة.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لدناتا: «يشكل هذا التعاون منعطفاً استراتيجياً في مسيرة دناتا وخطوة كبيرة لدخول عالم الرياضة بزخم كبير. وكما هو حال نادي دبي لكرة السلة، ننطلق بفكرٍ يقوم على السعي للفوز؛ بطموح لا يعرف الحدود، ومنافسة مع نخبة الفرق، وإصرار على بلوغ القمة. ويعكس الصعود السريع للفريق مسيرتنا أيضاً كشركة انطلقت من دبي لتتحول إلى علامة تجارية عالمية، مدفوعة بالانضباط وروح الفريق».



وأضاف: «تُعد كرة السلة رياضة عالمية تتخطى الحدود وتوحد المجتمعات، وتجمع الأفراد والعائلات حول شغف مشترك. ونحن بدورنا نؤدي مهمة مشابهة من خلال خدماتنا العالمية التي تربط ملايين البشر عبر القارات وتلبي متطلبات رحلاتهم المختلفة. ومع اقتراب نادي دبي لكرة السلة من تمثيل دبي في أقوى البطولات الأوروبية، نفخر بأن نكون شركاء في هذه المسيرة، ودعم طموحاتهم، وتقريب علاماتنا التجارية من جماهير اللعبة محلياً وعالمياً».



وحقق نادي دبي لكرة السلة تقدماً سريعاً منذ تأسيسه في عام 2023. ففي موسمه الأول ضمن دوري الرابطة الأدرياتيكية لكرة السلة، وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي وحلّ ثالثاً على مستوى الترتيب العام، وهو إنجاز بارز لفريق في عامه الأول.



وقد تأكدت مشاركة النادي مجدداً في دوري الرابطة الأدرياتيكية، كما سيشارك أيضاً في الدوري الأوروبي لكرة السلة الذي يُعتبر إحدى أقوى بطولات كرة السلة في العالم. وستُقام المباريات على أرضه في كوكاكولا أرينا، ما سيجلب إلى دبي بعضاً من أعرق الأندية الأوروبية.



وفي هذا السياق، قال نِك أوكلي، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«دبي لكرة السلة»: «نحن على موعد مع كتابة فصل جديد من قصة دبي، حيث سننافس في كبرى العواصم الأوروبية حاملين راية مدينتنا بكل فخر على الساحة العالمية. ويسعدنا أن نرحّب بـ«دناتا» كشريك السفر الرسمي؛ فهي علامة تجارية رائدة تجسّد التميّز وتشاركنا الرؤية والطموح. معاً، سنبني فريقاً استثنائياً يليق بدبي، ونقدّم تجربة رياضية عالمية توحّد جماهيرنا وتلهمهم جيلاً بعد جيل».



ومع ترسيخ نادي دبي لكرة السلة اسمه على الساحة الدولية من خلال هذه البطولات، تواكب دناتا بحضورها الممتد عبر ست قارات، هذا الصعود بخطى متوازية. وتجسد هذه الشراكة تكامل الأدوار في إبراز اسم دبي على الساحة العالمية، سواء من خلال الرياضة أو عبر قطاع السفر والطيران.



كما تمثل الشراكة فرصة فريدة لدناتا للتواصل مع القاعدة الجماهيرية المتنامية للنادي. ففي الموسم الماضي، وخلال مشاركة نادي دبي لكرة السلة الأولى في دوري الرابطة الأدرياتيكية، استقطب ملعب كوكاكولا أرينا ما يقارب 80 ألف متفرج خلال 18 مباراة فقط.



ومع مشاركة الفريق الآن في الدوري الأوروبي، تشكل هذه الاتفاقية بداية تعاون يمتد لثلاث سنوات، تواكب خلالها دناتا مسيرة نادي دبي لكرة السلة عبر ما لا يقل عن 31 مباراة تقام على أرضه في كل موسم، بحضور بارز داخل الملعب وخارجه، في مواجهات تجمعه بأقوى الأندية الأوروبية.