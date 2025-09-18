قرعة ساخنة لـ«دوري غرب آسيا لكرة السلة»





أسفرت قرعة دوري غرب آسيا لكرة السلة (WASL - الخليج) لموسم 2025-2026، عن مواجهات قوية في دور المجموعات، حيث تواجد شباب الأهلي في المجموعة الأولى والشارقة في المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الأولى إلى جانب شباب الأهلي أندية الاتحاد السعودي والمحرق البحريني وكاظمة الكويتي، بينما يلعب الشارقة في المجموعة الثانية مع أندية الكويت الكويتي والعربي القطري والعلا السعودي.

وأجريت قرعة البطولة بالمكتب الإقليمي لـ FIBA - آسيا، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، افتراضياً. ومن المقرر أن تنطلق النسخة الرابعة من البطولة التي تجمع نُخبة من أندية غرب آسيا والخليج، 13 أكتوبر المقبل. ويشارك فيها 14 فريقاً، من بينهم 8 أندية بدوري (WASL- الخليج).