الفحيص وكوسيدار يتقاسمان صدارة سيدات السلة العربية



تقاسم الفحيص الأردني وكوسيدار الجزائري صدارة بطولة الأندية العربية لكرة السلة السادسة والعشرين للسيدات، التي تقام حالياً في المدينة المنورة، برصيد ثماني نقاط، بعد فوز الأول على الحالة البحريني 81 - 48، والثاني على الشارقة للمرأة 101 - 64، في ختام الجولة الخامسة، كما شهدت الجولة فوز الفتاة الكويتي على موطنه القرين 112 - 82.



وتتجه الأنظار إلى قمة الجولة السادسة، التي تجمع العلا السعودي وصيف النسخة الماضية، وكوسيدار، والتي ستحدد مصير الفريقين المرشحين للمباراة النهائية، ففي حال فوز العلا، فإن مسألة الحسم ستتأجل حتى ختام الدور التمهيدي، يوم الخميس المقبل، لحين معرفة نتيجة الفحيص وكوسيدار، أما في حال خسارة صاحب الأرض، فإنه سيخرج من سباق الوصول للنهائي، وسينحصر الصراع على اللقب بين الفحيص، حامل اللقب، وكوسيدار، بينما ضمن الفتاة الكويتي المنافسة على الميدالية البرونزية، بعد فوزه في ثلاث مباريات من المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن.