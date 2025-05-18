نيكس يتأهل لنهائي المجموعة الشرقية بدوري السلة الأمريكي

تأهل فريق نيويورك نيكس لنهائي المجموعة الشرقية بالأدوار الإقصائية ببطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، للمرة الأولى منذ 25 عاماً، وأنهى بسهولة مذهلة حملة الدفاع عن اللقب التي استمرت عاماً واحداً لفريق بوسطن سيلتيكس، بعد فوزه الكبير 119 ـ 81 في المباراة السادسة التي جمعتهما أول من أمس.

وسجل كل من جالين برونسون وأو جيه أنوبي 23 نقطة لفريق نيكس، الذي سيواجه إنديانا بيسرز، الفريق نفسه الذي واجهه في آخر ظهور له في النهائي في عام 2000.

وتقام المباراة الأولى بينهما يوم الأربعاء المقبل في نيويورك.

ولم يفز نيكس بأي مباراة في الأدوار الإقصائية على أرضه منذ نهائيات المجموعة الشرقية عام 1999، لذلك بدأت الاحتفالات مع نهاية الشوط الأول الذي سيطر عليه فريق نيكس.

وسجل ميكال بريدجز 22 نقطة، وأضاف كارل أنتوني تاونز 21 نقطة لفريق نيكس، في المقابل سجل جايلين براون 20 نقطة لفريق سلتيكس، الذي فقد نجمه جايسون تايتم بسبب إصابة في وتر أخيل في المباراة الرابعة.