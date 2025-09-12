«دبي لكرة السلة» يفتتح دوري اليوروليغ الأوروبي 30 سبتمبر



أعلن نادي دبي لكرة السلة، أن صالة «كوكا كولا أرينا» ستشهد يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الجاري، حفل الافتتاح وانطلاقة موسم 2025 - 2026 من دوري اليوروليغ الأوروبي لكرة السلة، بمواجهة قوية تجمع فريق دبي لكرة السلة مع نادي بارتيزان الصربي. والظهور الأول للفريق في المسابقة العريقة يعد حدثاً تاريخياً، يمثل بداية أكبر موسم لكرة السلة في دبي، ويعزز من مكانة النادي على خريطة الرياضة العالمية.



ويُعتبر الدوري من أبرز وأقوى البطولات على مستوى العالم، حيث يجمع نخبة من الأندية العريقة وأكثرها جماهيرية وحماساً. ومن المقرر أن تستضيف صالة كوكا كولا أرينا جميع مباريات الفريق على أرضه طوال الموسم الجديد وحتى العام المقبل، حيث تظهر أقوى الفرق العالمية وأشهر نجوم اللعبة من قلب دبي ولأول مرة في تاريخ البطولة.