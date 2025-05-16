شباب الأهلي إلى نصف نهائي سوبر غرب آسيا لكرة السلة

تأهل فريق شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة "نهائيات 8" لدوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (وصل)، بعد فوزه على فريق طبيعت الإيراني بنتيجة 93 - 87، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وضمن شباب الأهلي وطبيعت الإيراني، التأهل عن المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، في مجموعة ضمت ثلاثة فرق فقط بعد اعتذار فريق تاميل نادو الهندي، إلى جانب مشاركة القادسية الكويتي.

ويواجه شباب الأهلي غداً فريق الرياضي اللبناني، حامل اللقب ومتصدر المجموعة الأولى، بينما يلتقي طبيعت الإيراني مع الحكمة اللبناني في المباراة الثانية لنصف النهائي.

ويحجز الفريقان المتأهلان إلى النهائي بطاقتي المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2025.