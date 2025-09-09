7 أندية في البطولة العربية للسلة للسيدات

المدينة المنورة - البيان

تنطلق غداً بصالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة النسخة 26 لبطولة الأندية العربية لكرة السلة سيدات بمشاركة العلا السعودي النادي المستضيف والفحيص الأردني حامل اللقب والشارقة للمرأة وكوسيدار الجزائري والفتاة والقرين الكويتيين والحالة البحريني.



تقام البطولة التي تستمر حتى 19 سبتمبر الجاري بنظام الدوري من دور واحد بحيث يستمر الدور التمهيدي حتى 81 سبتمبر على أن تختتم البطولة في اليوم التالي بلقاء ثالث ورابع الدور التمهيدي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية، في حين يتنافس الأول والثاني على الميدالية الذهبية.



تفتتح البطولة بلقاء الحالة وكوسيدار ثالث البطولة الماضية يليهما الفتاة والشارقة ثم القرين والعلا الوصيف .



وانطلقت البطولة لأول مرة في الأردن عام 1990 وفاز بلقبها الملعب التونسي واستمرت سيطرة الأندية التونسية حتى 2010 بثمانية ألقاب، بعدها احتكرت الأندية اللبنانية الصدارة بدءاً بالرياضي الذي فاز باللقب مرتين متتاليتين تبعه الهومنتمن بلقبين مماثلين، ثم بيروت بثلاثة ألقاب متتالية قبل أن تغيب الفرق اللبنانية عن البطولة في آخر نسختين بالمغرب والأردن.