النصر يعلن جاهزيته لـ«أندية السلة العربية»



أعلن نادي النصر جاهزيته لبطولة الأندية العربية 37 لكرة السلة، التي يستضيفها من 25 الشهر الحالي حتى 6 أكتوبر المقبل، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد، أول من أمس، بمقر النادي برئاسة سالم بن علي، عضو مجلس الإدارة وحضور فريد القيواني، المدير التنفيذي للنادي، وعادل الجسمي، مشرف اللعبة وممثل الاتحاد العربي لكرة السلة، وأيمن قاسم المدير المالي.

وتركز الاجتماع حول الأمور اللوجستية وبحث آلية التنظيم ووضع كل الترتيبات النهائية لضمان نجاح هذه البطولة، بما فيها تحديد مقر إقامة الفرق والحكام وأعضاء الاتحاد العربي والأمانة العامة، حيث وقع الاختيار على أربعة فنادق لإقامة اللاعبين والفرق المشاركة وفندق للاتحاد العربي والحكام.

كما تناول الاجتماع موضوع إصدار التأشيرات بأقصى سرعة ممكنة من أجل تسهيل دخول الفرق والوفود المشاركة.



من جهة أخرى أكد فريد القيواني أن ناديه يتطلع لتنظيم نسخة استثنائية غير مسبوقة بالتعاون مع الاتحاد العربي، مشيداً بالجهود التي بذلها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد، وحرصه على مشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق العربية، نظراً لأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحظى باهتمام ودعم الاتحاد الدولي لكرة السلة.