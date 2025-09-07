«النصر» في المجموعة الأولى بمنافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة



أوقعت قرعة النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال، نادي النصر ممثل كرة السلة الإماراتية ومستضيف البطولة، في المجموعة الأولى إلى جانب فرق حمص فداء السوري، وشعب حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي. وتستضيف دبي منافسات البطولة من 25 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقاً، جرى توزيعها على 4 مجموعات في القرعة التي أجريت عبر تقنية الاتصال المرئي، بإشراف الاتحاد العربي لكرة السلة.



ضمت المجموعة الثانية أندية الأنطواني اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، والمنامة البحريني، والكويت الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق العربي القطري «حامل اللقب»، وكاظمة الكويتي، والسيب العماني، والميناء اليمني، وفي المجموعة الرابعة فرق الحكمة اللبناني، والوحدة السوري، والبشائر العماني، والريان القطري. وتقام مباريات البطولة على صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي ينطلق في الأول من أكتوبر، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية 6 أكتوبر.



ويشهد الدور الأول إقامة 4 مباريات يومياً، تبدأ بلقاء الكويت الكويتي مع أهلي طرابلس الليبي في المجموعة الثانية، يعقبه الافتتاح الرسمي بمباراة النصر مع شعب حضرموت اليمني في المجموعة الأولى، ثم مباراة القادسية الكويتي مع حمص فداء السوري ضمن نفس المجموعة، وتختتم الجولة الأولى بلقاء المنامة البحريني مع الأنطواني اللبناني.



وتشارك في البطولة 4 أندية سبق لها التتويج باللقب، هي الحكمة اللبناني بطل عامي 1998 و1999، والكويت الكويتي بطل نسخة 2022، والريان القطري المتوج عام 2014، إلى جانب العربي القطري حامل لقب النسخة الماضية 2024 في مدينة الإسكندرية.