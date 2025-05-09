بطولة سوبر اليد للشباب تنطلق اليوم

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة اليد عن إقامة بطولة كأس السوبر لفئة الشباب للموسم الرياضي 2024 - 2025، والتي تشهد مشاركة 3 فرق هي: الشارقة والوصل والبطائح، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وتنطلق غداً، وتستمر حتى 13 مايو الجاري.

والبطولة هي الثالثة لهذه الفئة السنية بعد بطولتي الدوري وكأس الإمارات، وتتنافس الفرق الثلاثة للفوز بلقب البطولة بنسختها الـ 25. تلعب المباريات البطولة بنظام حسم النتيجة (لا يوجد تعادل).

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز أحد الفريقين يحصل الفريق الفائز على 3 نقاط، والخاسر بلا رصيد، وفي حال تعادُل الفريقين بنهاية الوقت الأصلي للمباراة يتم الاحتكام مباشرة إلى رميات الجزاء الترجيحية، ويحصل الفريق الفائز على نقطتين، ويحصل الخاسر على نقطة واحدة.