16 فريقاً يشارك في بطولة أندية السلة العربية الـ 37 بدبي

البيان



أكد الاتحاد العربي لكرة السلة مشاركة 16 فريقاً رسمياً في بطولة الاندية العربية السابعة والثلاثين التي يستضيفها نادي النصر الإماراتي خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهي أندية: النصر الاماراتي النادي المضيف، والعربي حامل اللقب، والريان «قطر»، والكويت والقادسية وكاظمة «الكويت»، والحكمة والانطوني «لبنان»، وشعب حضرموت والميناء «اليمن»، والبشائر والسيب «سلطنة عمان»، والوحدة وحمص الفداء «سوريا»، والمنامة «البحرين»، وأهلي طرابلس «ليبيا».



من جهته، أكد العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، أن هناك فرقا عربية أخرى أبدت رغبتها بالمشاركة لكن الاتحاد فضل الاكتفاء بهذا العدد لدواعي تنظيمية وبهدف تحقيق النجاحات المطلوبة بما فيها الفني منها، موضحاً أن جميع المباريات ستقام على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر متمنيا كل التوفيق للفرق المشاركة.



من جهة أخرى، تحول التدريب الأول لفريق حمص الفداء على ملعبه استعدادا للبطولة إلى كرنفال جماهيري كبير حضره حسان دالاتي مدير الرياضة والشباب في مدينة حمص السورية، وفايز بيطار وسعيد عبدالمولى والدكتور نجيب الفرا رئيس النادي وأعضاء مجلس الادارة تامر الحافظ وزيوار طبارة وحسام عبدالعظيم واياد السباعي الرئيس الأسبق النادي الذي كان يحمل اسم الوثبة.



وقاد التدريب المدير الفني اشرف دركزللي بمشاركة اللاعبين بلال جنيد وعمر الشيخ علي ومحي الدين قصبلي وجورج ناظريان وغياب الشواح وشهم عاجوقة وعمار سفور وحمزة ابو الخير وعبدالملك جندلي وبلال ابو اللبن وعبدالعزيز دبدوب وعبدالرحمن حم وعمر ادلبي.



وأكد تامر الحافظ مشرف كرة السلة بالفريق، أن هذه المشاركة هي الأولى عربياً وسبق للفريق المشاركة في بطولة دبي الدولية 2019، موضحاً أن لهدف من تواجدهم في دبي هو تحقيق نتائج مشرفة وتمثيل بلادهم بصورة تليق بمستوى ومكاتة كرة السلة السورية.