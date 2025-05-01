الشارقة يحتفل بإسماعيل القرقاوي بعد استمراره رئيساً لاتحاد السلة العربي



كرم نادي الشارقة مساء أمس اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد العربي لولاية رابعة بحضور خالد المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة ومنصور الهاشمي الأمين العام المساعد للاتحاد وعضوي مجلس إدارة الاتحاد فريد القيواني وعلي الأميري، والمدير الفني الدكتور منير بن حبيب ومحمد الحمادي مدير الاتحاد إلى جانب أعضاء النادي.

وأثنى الجميع على ما قدمه القرقاوي من خدمات جليلة لكرة السلة المحلية والعربية.

وقال خالد المدفع: إن اللواء «م» إسماعيل القرقاوي شخصية قيادية مميزة على المستوى المحلي والعربي والآسيوي، ولها بصمة واضحة في دعم وتطوير اللعبة محلياً وعربياً وأن هذا الاحتفال هو بمثابة تقدير وامتنان للقرقاوي على جهوده الكبيرة بإحداث نقلة نوعية للعبة وتحقيق إنجازات عديدة على مدى أكثر من أربعة عقود، وأضاف: إن مجلس إدارة النادي سيوفر كل الدعم المطلوب لإعادة سلة الشارقة لمكانها الطبيعي في المقدمة، وأن الفوز بلقب الدوري ما هو إلا بداية للانطلاق من جديد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

بدوره قدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الشكر للإدارة الشرقاوية على هذه المبادرة الكريمة قائلاً: هذا النادي يعتبر من المعاقل الأساسية البارزة في كرة السلة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي والعربي، مشيراً إلى أن الشارقة هو أول فريق إماراتي يفوز ببطولة الأندية العربية عام 2011 في العاصمة أبوظبي، متمنياً له كل التوفيق في مشاركاته واستحقاقاته المقبلة.

وتطرق القرقاوي لما تعانيه كرة السلة الإماراتية والألعاب الجماعية الأخرى من شح في الإمكانيات المادية رغم كل الجهود التي تبذلها أندية الدولة بتقديم الدعم لتلك الألعاب، أملاً من وزارة الرياضة إعادة النظر في الميزانيات التي تقدمها للأندية حتى تتمكن من المنافسة عربياً وقارياً وتمثيل الدولة بشكل مشرف في كافة المحافل، كما طالب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي إنشاء صالة واحدة على الأقل لتلك الألعاب حتى تتمكن الاتحادات من إعداد منتخباتها بدلاً من الاعتماد على صالات الأندية المخصصة لتدريبات فرقها أو استئجارها.