أبرز فعاليات مايو.. «الألعاب الرقمية» و«سلة دبي» يواجه «بودوشنوست»

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن الأحداث المتنوعة والمميزة التي تستضيفها دبي خلال شهر مايو المقبل، والتي تتيح لسكان وزوار المدينة فرصة الاستمتاع بالبطولات والأنشطة الرياضية المشوقة، وغيرها الكثير التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 25 أبريل حتى 11 مايو المقبل، الدورة الأكبر والأكثر تميزاً من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والتي تقدم باقة شاملة من الأنشطة، بما فيها بطولات في مختلف أنحاء دبي، وفعاليات إطلاق حصرية للألعاب، وتجارب غامرة للمشجعين.

ويشكّل المهرجان وجهة لا بدّ من زيارتها بفضل ما يقدمه من أنشطة بارزة، مثل قمة جيم إكسبو، ومعرض جيم إكسبو، كما تتضمن الفعالية 8 مناطق ألعاب مخصصة، وعروضاً توضيحية عملية، ومسابقات الرياضات الرقمية، وغرف ألعاب الأركيد، والعديد من الأنشطة العائلية، ما يجعلها مثالية لعشاق الألعاب من جميع الأعمار.

كما سيحظى الجمهور في الـ4 من مايو المقبل بفرصة الاستمتاع بالأجواء الحماسية في مباراة كرة السلة، التي تجمع فريق دبي لكرة السلة مع الفريق الأوروبي الحائز على العديد من الجوائز بودوشنوست فولي على كوكا كولا أرينا ضمن الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة.