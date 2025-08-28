دبي تقدم فرصة العمر لمواهب كرة السلة

يستعد لاعبو كرة السلة في الإمارات والشرق الأوسط للاستفادة من فرصة نادرة، مع إعلان شراكة تجمع بين منصة «بول أبوف أول»، المنصة الرائدة في تنظيم بطولات ودوريات كرة السلة في الإمارات والمعتمدة من مجلس دبي الرياضي والاتحاد الإماراتي لكرة السلة، ومؤسسة «نورث بول هووبس» الكندية، لإطلاق أول دوري استعراضي «بول أبوف أول – نورث بول هووبس» في دبي لموسم 2025 - 2026.

تقدم «بول أبوف أول» بطولات ودوريات وبرامج تدريبية شاملة لجميع الفئات العمرية، فيما تعد «نورث بول هووبس» المؤسسة الكندية الأبرز في مجال اكتشاف المواهب وربطها بالفرص التعليمية والاحترافية، بسجل حافل في اكتشاف المواهب وتوجيهها نحو المدارس الإعدادية والكليات والجامعات في أمريكا الشمالية، وصولاً إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري في 13 سبتمبر 2025، ليشكل محطة محورية في مسيرة كرة السلة الإقليمية، من خلال توفير مسار منظم يربط المواهب المحلية مباشرة بالبرامج الرياضية في أمريكا الشمالية. كما سيكون جزءاً من منظومة «نورث بول هووبس» العالمية التي تضم الرابطة التحضيرية الوطنية والدوري الاستعراضي في كندا، ما يمنح اللاعبين تصنيفات معتمدة ودعماً مهنياً عبر برنامج الكشافة وبرنامج التوظيف الدولي.

ويشكل الدوري الاستعراضي «بول أبوف أول – نورث بول هووبس» في دبي إضافة نوعية إلى المنظومة العالمية لمؤسسة «نورث بول هووبس»، التي تضم تحت مظلتها «الرابطة التحضيرية الوطنية» والدوري الاستعراضي في كندا، وبالاستفادة من خبرات برنامج اكتشاف المواهب وبرنامج «التوظيف التحضيري الدولي»، يفتح الدوري أمام اللاعبين أبواباً واسعة للحصول على تقييمات احترافية دقيقة، وتصنيفات رسمية معترف بها، إلى جانب دعم مخصص يهيئهم للانتقال إلى المدارس الإعدادية والجامعات وفرص كرة السلة ما بعد الثانوية في أمريكا الشمالية.