14 نادياً في «عربية السلة» بدبي

بلغ عدد الفرق التي سجلت مشاركتها في بطولة الأندية العربية للرجال، التي يستضيفها نادي النصر بدبي، حتى الآن 14 فريقاً، مع إمكانية زيادة العدد قبل انطلاق المنافسات.

وتستضيف دبي النسخة الـ37 من البطولة من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة السلة، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة ونادي النصر، حيث تقام مباريات الدور الأول بصالتي ناديي النصر والوصل، بينما تحتضن صالة النصر الأدوار الإقصائية.

وأوضح الاتحاد العربي لكرة السلة أنه يتطلع إلى تنظيم نسخة استثنائية من البطولة.

وتلقت الأمانة العامة للاتحاد حتى الآن موافقات 14 نادياً وهي العربي والريان من قطر، والكويت وكاظمة والقادسية من الكويت، والوحدة وحمص الفداء من سوريا، وشعب حضرموت والميناء من اليمن، والبشائر والسيب من سلطنة عمان، والأنطوني اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، علاوة على النصر مستضيف البطولة.

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، أن النسخة 37 ستكون مميزة بمشاركة نخبة الأندية العربية، القادرة على تقديم بطولة قوية تليق بمكانتها، مشيداً بالخبرات التنظيمية التي يتمتع بها نادي النصر والكوادر الإدارية والفنية المواكبة لهذه التظاهرة.