محمد المري: لقب «سلة غرب آسيا» يرفع سقف طموحات شباب الأهلي

أكد الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، أن لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة، يرفع طموحات الفريق، لتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

وقال الفريق محمد المري في تصريح لبرنامج «صالات» على قناة دبي الرياضية، الذي يقدمه محمد مبارك: «لن نكتفي بما تحقق، نتطلع دائماً للمنافسة، وإلى أكثر من ذلك، لدينا فريق مميز، نستطيع أن نراهن عليه، يضم مجموعة من اللاعبين الذين يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومدرب كفء، وفريق عمل على قلب واحد». وكان شباب الأهلي حقق الأسبوع الماضي لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة للرجال «وصل»، بعد الفوز على فريق اتحاد جدة السعودي ذهباً وإياباً.

وأشاد الفريق محمد المري بالعمل الكبير الذي قدمه شباب الأهلي، وقاده للتتويج باللقب، مشيراً إلى جميع عوامل النجاح اجتمعت في الفريق، وقال: عندما تتوافر العناصر الأساسية، ويكتمل عقد الفريق من الإداري المميز، ورئيس الجهاز الإداري الذي يتقن عمله، ويحسن إدارة فريق عمله، واللاعبين المواطنين والمحترفين، والمدرب والجهاز الطبي الأكفاء، يتحقق النجاح.

تميز

وأضاف: لدينا واحد من خيرة المدربين، وهو الصربي ميودراج بيريسيتش، ويضم فريقنا أفضل لاعبي منتخب الإمارات، ومحترفين على مستوى عالٍ، مثل جمال هايجينز، كريس كروفورد، وديشوندري واشنطن، باكتمال هذا العقد، وبوجود جهاز طبي متمكن، النجاح أبسط مكافأة يستحقها هذا الفريق، إنه ثمرة عمل الفريق الواحد.

كما أشاد الفريق محمد المري بالدور الكبير الذي أدته جماهير الفريق، سواء في دبي خلال المباراة الأولى، أو كذلك في جدة، وقال: لأول مرة نشاهد فريقاً من رياضة جماعية لديه رابطة مشجعين مخلصين، يشجعونه داخل الدولة وخارجها، لقد ضمت بعثة الفريق في جدة 45 فرداً، من لاعبين وإداريين، وهي أكبر بعثة رياضية لفريق رياضة جماعية.

وأكد الفريق محمد المري، أن الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال المباراة، مغروسة في جميع اللاعبين، كون الفريق لا يمثل نفسه، بل دولة الإمارات، لذلك يبذل اللاعبون جهوداً مضاعفة، وقال: «شخصياً، كنت أراهن على فريق كرة السلة من فترة طويلة لأسباب عديدة، وقمنا باستقطاب لاعبين على مستوى عالٍ».

وأثنى الفريق محمد المري على جهود ماجد سلطان المدير التنفيذي لشباب الأهلي، الذي تحمل عبء الفريق، مشيراً إلى أن القرارات التي تهم التعاقدات، لا تتخذ بشكل فردي، بل جماعي، حيث يتم التشاور فيها مع المدرب، وأن كابتن الفريق سعيد مبارك، له كلمة بشأنها، وقال: «نحن لا نتخذ قراراً فردياً، نتناقش مع المدرب في كل ما يحتاجه، ويشرح لنا المواصفات التي يختارها».

وناشد الفريق محمد المري، عبر برنامج «صالات»، اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، بمراعاة فريق شباب الأهلي على مستوى جدول المباريات المزدحم، وأخذ في الاعتبار مشاركاته المحلية والخارجية، حتى يتمكن من تمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة.