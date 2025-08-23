اجتماع تنسيقي لاتحاد كرة السلة استعداداً للموسم الجديد

عقد اتحاد الإمارات لكرة السلة صباح اليوم السبت 23 أغسطس، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الاتحاد باللجنة الأولمبية، بحضور سعادة علي أميري عضو مجلس الإدارة ومدير المسابقات، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، إلى جانب مدراء ومشرفي فرق المراحل السنية في أندية الدولة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الجدول الزمني لبداية الموسم الجديد، واستعراض نظام المسابقات الذي يشهد تعديلاً على بطولة الدوري بإضافة نظام جديد، بما يساهم في تطوير المنافسة وصقل المواهب.

وشهد اللقاء حضوراً مميزاً من مختلف الأندية التي حرصت على المشاركة في النقاشات بشكل موسع، في إطار السعي المشترك لتوفير أفضل بيئة تنظيمية لموسم مسابقات المراحل السنية، بما يليق برياضة كرة السلة الإماراتية ويعكس الدعم الكبير الذي تحظى به.