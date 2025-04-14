شباب الأهلي يواجه اتحاد جدة في إياب نهائي سوبر غرب آسيا للسلة اليوم



يحل فريق شباب الأهلي لكرة السلة ضيفاً على نظيره اتحاد جدة السعودي، اليوم، في مباراة الإياب للدور النهائي من بطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة لمنطقة الخليج «وصل»، والتي تقام في مدينة جدة. ويسعى شباب الأهلي لحسم اللقب لصالحه بعد فوزه في مباراة الذهاب، التي أقيمت في دبي الأسبوع الماضي بنتيجة 90-88، حيث يحتاج إلى تحقيق انتصار ثانٍ، لضمان التتويج بالبطولة والتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا لكرة السلة، دون الحاجة إلى خوض مباراة ثالثة فاصلة.

وحسب نظام البطولة تقام الأدوار الإقصائية بنظام «أفضلية الفوز في مباراتين من أصل ثلاث»، وفي حال نجح اتحاد جدة في معادلة الكفة بتحقيق الفوز غداً تقام المباراة الفاصلة في دبي الثلاثاء 22 أبريل الجاري.