مدرب دبي لكرة السلة: متفائل بموسم استثنائي

يدخل يوريكا جوليماتش، مدرب دبي لكرة السلة، مرحلة الإعداد للموسم 2025 - 2026 بتفاؤل كبير بعد صيف عمل خلاله على بناء قائمة قوية من 16 لاعباً ستخوض غمار كل من اليوروليغ ودوري الأدرياتيك لكرة السلة ABA.

وقال جوليماتش: «عملنا على تشكيل هذا الفريق من بداية السنة، ونحن سعداء جداً بالمجموعة التي استقطبناها. كان التحدي كبيراً لنا أن نضم لاعبين قادرين على الإندماج بسرعة ليكونوا فريقاً واحداً، اخترنا عناصر ساعية للنجاح ولديها شخصية قوية، وأنا متفائل جداً بالموسم المقبل».

المدرب السلوفيني اعتبر المشاركة في بطولتين كبيرتين امتيازاً وفرصة فريدة، وقال: «التحضير، المنافسة، التحليل... كلها أمور ثابتة، لكن مع السفر والجدول المكثف، هذا شيء لم يحدث من قبل، إننا رواد في التجربة. هذا ليس سهلاً، ولكن سنستمتع باللعب وسنبقى بكامل التركيز».

ومن أبرز التحديات التي تواجه الفريق انطلاقة فترة الإعداد من دون ثمانية لاعبين منشغلين حالياً مع منتخباتهم الوطنية في اليورو باسكت أو الأمري كاب، وأكد جوليماتش أن الغيابات مؤثرة لكنها دليل على قوة الفريق، وأضاف: «كجهاز تدريبي كنا نفضل أن يكون الفريق كاملاً منذ اليوم الأول، لكن وجود هذا العدد من اللاعبين الدوليين يثبت مستوى تشكيلتنا، ومع عودة كل لاعب من المنتخب سنعمل على دمجهم بسرعة ضمن المجموعة».

المدرب تطرق أيضاً للجدول المزدحم الموسم المقبل، حيث سيزيد عدد المباريات من 40 مباراة في الموسم الماضي إلى ما قد يصل إلى 80 مباراة هذا العام في حال الوصول الفريق إلى البلاي أوف والنهائيات، وشرح: «التحدي الأكبر هو كيفية إدارة السفر، التدريبات، والتعافي. مع وجود 20 فريقاً في اليوروليغ، من الضروري أن نحسن تنظيم وقتنا بذكاء بين التحضير والتحليل».

واختتم جوليماتش حديثه برسالة للجماهير: «مهمتنا أن نقاتل في كل مباراة وكأنها المباراة النهائية، جمهورنا سيشاهد فريقاً قوي البنية، يلعب بروح قتالية من أجل دبي، ومن أجل الفريق، ومن أجلهم.

وكما في الموسم الماضي، نحتاج إليهم ليكونوا لاعبنا السادس، بطاقتهم وحماسهم، أنا واثق أن أي فريق سيجد صعوبة كبيرة في التغلب علينا على أرضنا».